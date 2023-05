Ginnastica Artistica | Asia D’Amato si ferma per infortunio | “Ci sarò per le Olimpiadi”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 5 maggio 2023), la “Fata” d’argento di coppa del Mondo a Il Cairo della scorsa settimana, dovrà purtroppo finire nuovamente sotto i ferri dell’ortopedico. L’arrivo non perfetto da quel secondo salto che gli è valso la piazza d’onore in terra d’Egitto, ha procurato alla campionessa genovese delle Fiamme Oro la rottura del legamento crociato anteriore ed una piccola infrazione ad un menisco. Il ginocchio sinistro infortunato della ginnasta, leader europea dell’All Around 2022, sarà oggetto di altre valutazioni nei prossimi giorni, ma con ogni probabilità sarà il dottor Jurgen Barthofer, illustre medico della clinica ortopedica austriaca di Linz, ad eseguire l’intervento. Barthofer è lo stesso ortopedico che il 28 agosto del 2015 operò una giovanissima Aliceal ginocchio destro, per la stessa lesione della gemella. “Ringrazio tutti ...