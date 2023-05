Giappone | sisma di magnitudo 6 5 | 1 morto e 21 feriti

- Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.5, ha interessato stamane la prefettura di Ishikawa, nelcentrale. Il bilancio è di un morto (un uomo caduto da una scala nella città ...La terra torna a tremare in. E' di un morto e diversi feriti e dispersi il bilancio del terremoto di magnitudo 6.5, ... ilè stato registrato alle 14:42 ora locale (7:42 in Italia) a una ...Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito la regione centrale di Ishikawa, in, ma non è stato emesso alcun allarme tsunami, secondo l'agenzia meteorologica nipponica. Ilè stato registrato alle 14:42 (7.42 in Italia) a una profondità di 10 chilometri. .

Terremoto in Giappone: corretta la stima, da magnitudo 6.3 a 6.5. Nessuna allerta tsunami RaiNews

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.5, ha interessato stamane la prefettura di Ishikawa, nel Giappone centrale. Il bilancio è di un morto (un uomo caduto da una scala nella città di Suzu) e ...In Giappone si è verificato un nuovo terremoto di magnitudo 6.5, morta una persona a Suzu e due edifici sono crollati.