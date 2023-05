Gherardo Colombo e il racconto sull’archivio della P2 mai ritrovato | “A volte si dice sia in mano alla Cia | altre che sia ancora in Uruguay”

'Da Tangentopoli non è cambiato molto', sostiene, ex magistrato del pool di Mani Pulite, che ha trascorso una vita a combattere la corruzione (oltre a Tangentopoli si è occupato ...... di etnia, di religione, per la promozione della pace nella giustizia Come costruire una società a misura delle donne e degli uomini del nostro tempo Intervengono:- giurista e ...... Nicola Barbato, Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Antonino Caponnetto, Michele di Dio, Mimmo Giarratana, Ennio Pintacuda, Andrea Camilleri, Giancarlo Caselli,, ...

Gherardo Colombo e il racconto sull’archivio della P2 mai ritrovato: “A volte si dice sia in mano… Il Fatto Quotidiano

MILANO. «Escludo che esistessero mafiosi nell’elenco della P2. Magari poteva esserci qualche interesse comune, ma quella loggia e la mafia erano due soggetti diversi». L’ex magistrato Gherardo Colombo ...Il podcast di RaiPlay Sound sui legami tra Loggia P2 e istituzioni dello Stato ...