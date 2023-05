Gf Vip | Dayane Mello sferra un imprevisto attacco ad Andrea Zenga | ecco cosa ha dichiarato

(Di venerdì 5 maggio 2023) Quella frae Rosalinda Cannavò è stata un’amicizia che ha fatto sognare migliaia di telespettatori nel corso della loro permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana e l’attrice conosciuta con il nome d’arte di Adua Del Vesco si sono sostenute a vicenda davanti alle telecamere. Tanti sono stati i momenti affettuosi tant’è che qualcuno pensava che fra le due potesse nascere qualdi più di una bella amicizia. Tuttavia, una volta spente le telecamere del reality show qualsi è rotto. Accuse e incomprensioni hanno preso il sopravvento. Se di recente Rosalinda nel corso di un’intervista a Casa Chi insieme adha ammesso di non voler dimenticare il grande affetto che c’è stato con, la...

... ha svelato che il fidanzato ha sempre messo una buona parola affinché potesse risolvere gli screzi conuna volta terminato il Grande Fratello: Cosa è successo conNon ci siamo ...Mello si è confessata senza filtri in merito ai suoi rapporti con la sua ex migliore amica, Rosalinda Cannavò. Durante la loro partecipazione al GFMello e Rosalinda Cannavò hanno instaurato un rapporto speciale , ma ben presto la relazione tra le due si è conclusa in un nulla di fatto. Nella sua ultima diretta con i fan dei social è ...Carlo Motta, infatti, ha alle spalle un altro amore: quello conMello, amica di Helena. Occhi chiari, fisico scolpito, Carlo Motta ha un profilo Instagram con 4225 follower. Pochissimi i ...

Dayane Mello parla dell'amicizia con Rosalinda Cannavò e accusa Andrea Zenga di averle divise: retroscena su Soleil Sorge e Dana, il video.