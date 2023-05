Gemma Galgani ed Ida Platano sempre più vicine | la dedica strappalacrime della dama torinese

(Di venerdì 5 maggio 2023)fa unaalla sua migliore amica: lapiù chiacchierata del parterre, IdaQuesta stagione di Uomini e Donne è stata particolarmente fortunata per Idache, dopo aver passato ben 5 anni a combattere con il suo ex Riccardo Guarnieri, ha finalmente trovato l'amore: il suo principe azzurro è Alessandro Vicinanza. Nonostante alcune voci sul web mettano in dubbio il loro rapporto, sembrano più innamorati che mai e pronti a compiere un nuovo viaggio, a quanto pare in Marocco ed Ibiza. Se ormai le rose sono sbocciate nella vitaparrucchiera bresciana, sembra che, sua cara amica, sembra ancora non aver trovato una persona che le abbia fatto battere il cuore proprio come ai tempi del ...

A UeDha deciso di troncare con il suo cavaliere e in tanti si chiedono se non c'entri il possibile ritorno di Giorgio Manetti. Le ultime avventure amorose a Uomini e donne non sono andate per ...Stessa sorte toccherà ache continuerà ad essere senza spasimanti, dopo aver chiuso di recente con un cavaliere. Al centro dell'attenzione oggi finirà però di nuovo Carla, che farà una ...Lorella Cuccarini e il coming out della figlia Chiara Capitta: 'Se si fidanza con una donna, reagirei così...'ha chiuso con Giuseppe a Uomini e Donne: ritorna Giorgio Manetti Maria De ...

Gemma Galgani ha chiuso con Giuseppe a Uomini e Donne: ritorna Giorgio Manetti leggo.it

A UeD Gemma Galgani ha deciso di troncare con il suo cavaliere e in tanti si chiedono se non c'entri il possibile ritorno di Giorgio Manetti.Non c’è pace per il cavaliere napoletano: nuova polemica a Uomini e Donne La puntata odierna del dating show vedrà, ancora una volta, ...