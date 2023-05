Gazzetta – Napoli | che boom | con Osimhen e Kvara la rosa vale oltre 650 milioni

(Di venerdì 5 maggio 2023) 2023-05-05 08:56:22 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla rosea: Le intuizioni di Giuntoli e De Laurentiis, più il lavoro di Spalletti, hanno spinto al rialzo i valori di mercato del nigeriano e del georgiano. E con la coppia di attaccanti è cresciuta tutta la squadra Quasi un terzo di secolo, un mondo fa. L’ultimo scudetto di Maradona era il lieto fine di una favola artigianale, scritta a mano nell’epoca in cui le grandi potenze si contavano su poche dita. Invece lo scudetto del nuovoè una storia ricca di intuizioni negli anni della sostenibilità, indispensabile per fronteggiare i tanti tycoon del calcio globalizzato. È decisiva, allora, la strategia indicata da De Laurentiis, con il duro lavoro di Giuntoli e Micheli che ha prodotto una squadra ancora relativamente giovane (come media 26,1 anni d’età) e con ...

Dopo il pareggio di Udine e la festa scudetto ilè tornato in Campania atterrando all'aeroporto militare di Grazzanise, in provincia di ...nasce da una sirena, Partenope, quindi bisogna innamorarsi. Luciano ha dichiarato di essersi innamorato di questa città. Ha vinto il primo scudetto qui dopo i due campionati conquistati in ......c'è Alex Meret , che all'inizio della stagione - dopo essere stato a un passo dall'addio - ha rinnovato il contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno. La società, riporta La...

