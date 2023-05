Gazzetta dello Sport – Sacchi | “Il Napoli ha vinto grazie alla forza del gruppo Spalletti un maestro”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Arrigoha parlato del terzo scudetto delnel corso di un’intervista rilasciata presso ‘La’, soffermandosi sulla caratteristica che lo rende differente dai due precedenti, quelli del 1987 e del 1990: “Prima ilhaaggrappandosi a un singolo, a un individuo che era anche il più forte del mondo: Maradona, di quella squadra, era il faro – ha spiegato–. Se non c’era lui, non c’era luce. Adesso, invece, si è affidato al gioco, alsomma dei fattori. Per me si tratta di un notevole salto di qualità, di un’evoluzione.? È stato un. Ha scelto un gioco, ha dato uno stile e ha saputo convincere i ragazzi a ...

Non vedo l'ora di partire", le sue chiare parole allaSport. Indicato come uno dei favoriti per il successo finale, dovrà stare molto attento alle tante insidie che si nascondono in ...Come si legge sullaSport , l'attaccante serbo ex Fiorentina interessa a Bayern Monaco, Manchester United, Chelsea e Newcastle.Quasi un terzo di secolo, un mondo fa. L'ultimo scudetto di Maradona era il lieto fine di una favola artigianale, scritta a mano nell'epoca in cui le grandi potenze si contavano su poche dita. Invece ...

PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Napoli, un punto e basta" Tutto Napoli

Oltre a chiedere gli straordinari a Cuadrado (che però è a scadenza) i bianconeri devono prevedere almeno un piano di sostituzione per la prima parte della prossima stagione ...Le intuizioni di Giuntoli e De Laurentiis, più il lavoro di Spalletti, hanno spinto al rialzo i valori di mercato del nigeriano e del georgiano. E con la coppia di attaccanti è cresciuta tutta la squa ...