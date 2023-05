Garrard | il gioielliere della Corona | apre le porte del suo archivio regale in vista dell' incoronazione di Carlo III

... appositamente rimossa dalla teca blindata di vetro in cui riposa nella Torre di Londra per essere adattata alla nuova regina consorte: progettata dalrealeper l'incoronazione ...... non dandosi pace per ciò che aveva perso, corse daldi corte per sostituire i pezzi ...La collana in questione è stata spesso abbinata a un paio di orecchini realizzati daper la ...La sovrana settantacinquenne ha anche deciso di usare una corona riciclata, già appartenuta alla regina Mary e creata dalnel 1911, ma modificata per rispecchiare la nuova natura ...

Garrard, il gioielliere della Corona, apre le porte del suo archivio ... Vanity Fair Italia

Dalla corona di Stato imperiale, alla tiara del giorno del matrimonio della regina Elisabetta II, la maison ha svolto un ruolo fondamentale nella storia reale. Scopriamo la sua storia e i suoi segreti ...Kate Middleton, ora principessa del Galles, non aveva mai rivelato dettagli sul suo anello di fidanzamento, il famoso maxizaffiro appartenuto a Lady Diana. Ma la scorsa settimana ha rotto la tradizion ...