Gambero Rosso e l’ennesimo articolo disinformativo sui rischi del vino

(Di venerdì 5 maggio 2023) Sappiamo che siete stufi di questa nostra campagna di corretta informazione sui danni causati dall’alcol, ma continuiamo a ritenere che sarebbe importante smetterla con questo giochino assurdo dove il fatturato di pochi viene messo davanti alla salute di molti (soprattutto considerando che il sistema sanitario viene finanziato con le tasse di tutti). Ci avete segnalato undel 3 maggio 2023 su, a firma Loredana Sottile.dal titolo: Ecco perché l’immunologa Viola ce l’ha tanto con ilOnestamente non riteniamo importante difendere ulteriormente Antonella Viola, è adulta e vaccinata sa farlo benissimo da sola. Ci lascia un po’ basiti, però, il fatto che tutti i difensori delse la prendano con lei (che sta evidentemente antipatica a tanti, ed è ...

... Pieve di Teco (presentazione e degustazione) ore 16.15 (P) Profumo d'estate (gaspacho stracciatellaed erba cipollina) - cooking show dello chef Omar Bonecchi (Mirtillo, Alagna), già ...... Pieve di Teco (presentazione e degustazione) ore 16.15 (P) Profumo d'estate (gaspacho stracciatellaed erba cipollina) - cooking show dello chef Omar Bonecchi (Mirtillo, Alagna), già ...... Pieve di Teco (presentazione e degustazione) ore 16.15 (P) Profumo d'estate (gaspacho stracciatellaed erba cipollina) - cooking show dello chef Omar Bonecchi (Mirtillo, Alagna), già ...

La politica a tavola: il cibo di Carlo III - Gambero Rosso Gambero Rosso

La pasta di grano duro aumenta mentre il grano che serve a farla cala e di molto: una situazione che allarma il Governo che si mobilita, gli agricoltori che lamentano un prezzo per il grano troppo bas ...Nel weekend del 6 e 7 maggio torna in pista la storica manifestazione romana dedicata al mondo dei vini naturali. Ecco alcuni vini da non perdere secondo noi ...