Il dirigente del Monza Adrianoha parlato a margine dell'assemblea di Lega, scherzando con i ...I rapporti, però,così ottimi con Berlusconi eche non me la sento di escluderlo, ma al momento non c'è nulla". Milan, Leao si avvicina alla firma:parla Monica ColomboSi affronta, il ...... "Gli applausi emozionano sempre quandosinceri e quell'applauso era sincero". Un applauso nato durante la riunione dell'Assemblea di Serie A, come confermato anche dain persona. L'...

Galliani: "Sono cambiato, non parlo di mercato!" Corriere dello Sport

Tre indizi non fanno una prova, ma avvicinano sempre più Zlatan Ibrahimovic alla permanenza in Serie A. Lo svedese, giunto alla soglia dei 42 anni (li compierà il 3 ottobre) non sembra aver alcuna int ...La condanna giudiziaria non ha scalfito la fiducia del dirigente biancorosso nei confronti del difensore campano ...