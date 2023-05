Galliani | «Incontrerò Palladino la prossima settimana e confido che rimarrà al Monza anche la prossima stagione»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Adriano, amministratore delegato del, ha parlato al termine dell’assemblea di oggi della Lega Serie A Adriano, amministratore delegato del, ha parlato al termine dell’assemblea di oggi della Lega Serie A.– «lachealla». IZZO – «Abbiamo in lui una totale e assoluta fiducia. Non sto parlando di mercato, lui è una persona fantastica e gli vogliamo molto bene. Non c’è nessun nesso tra questa condanna in primo grado e un eventuale riscatto. Non sto dicendo che lo ...