Furto a una disabile | rubati l' auto e la carrozzina | era già successo due anni fa e i ladri si erano scusati

Secondoin due anni adonna disabile .Fiat Doblò concarrozzina a rotelle è stata rubata ieri sera a Bari nel quartiere Poggiofranco. La donna è affetta dapatologia che necessita l'...A darne notizia, su Facebook, è la stessa famiglia che aveva subito il. Il veicolo,Fiat Doblò, è infatti utilizzato per il trasporto didonna affetta dapatologia che necessita l'......8% (italiani 6,5%), lesioni 20,6% (italiani 5,8%),su auto in sosta 20% (italiani 8,7%), rapina 19,4% (italiani 9,1%);di dati personali su Internet 15,2% (italiani 13,5%). Donne,su ...

Commando all'assalto della ditta: furto milionario a segno, banditi in fuga col bottino MilanoToday.it

Nei giorni scorsi i carabinieri di Ge-Molassana hanno arrestato per furto aggravato un 35enne genovese con pregiudizi di polizia. Il giovane, in via Struppa, fingendo di essere un operaio edile, ha ru ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...