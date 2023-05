Furgone usato come ariete e fumogeno di copertura | scooter rubati durante la festa scudetto VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – L’occasione era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. I boati dei tifosi, il suono delle trombette, i fuochi d’artificio per la vittoria del terzodel Napoli. Insomma c’era tutto per sapere di avere le spalle coperte in caso del fastidioso suono d’allarme che avrebbe potuto svegliare un quartiere intero. L’occasione non se l’è fatta sfuggire un gruppo di persone che ha messo in atto un furto dinel bel mezzo dei festeggiamenti.un furgoncinoper abbattere una vetrina, unazzurro per crearsi la cortina di fumo e via di corsa all’interno del negozio dal quale sono stati asportati dei mezzi, messi in moto e utilizzati immediatamente. Nel pieno di feste,e immagini, viene fuori ...