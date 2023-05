Fuga di cervelli | Fratelli d’Italia lancia il piano di incentivi per trattenere i giovani talenti

(Di venerdì 5 maggio 2023)contro la “di”, problema che, lamenta la forza politica leader della maggioranza, “attanaglia la nostra Nazione ormai da decenni”. Il partito di Giorgia Meloni, con il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, presenta una proposta di legge che prevede il prolungamento delle agevolazioni fiscali per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico che trasferiscono la residenza in Italia.di, il progetto di legge diLa bozza della proposta, che l’Adnkronos ha potuto visionare, introduce “nell’ambito delle misure volte a favorire il rientro in Italia di lavoratori operanti all’estero, alcune misure a sostegno della natalità e di prolungamento degliper le ...

Fratelli d'Italia contro la 'di', problema che, lamenta la forza politica leader della maggioranza, 'attanaglia la nostra Nazione ormai da decenni'. Il partito di Giorgia Meloni, con il capogruppo alla Camera ...Si parla spesso didi, sottintendendo che giovani menti brillanti lasciano l'Italia per cercare fortuna all'estero. Si parla con minore frequenza degli effetti pratici che questa emigrazione porta con sé .A tal proposito, Valeria Ciarambino ha dichiarato: "La proposta di legge si pone alcuni importanti obiettivi: contrastare la 'dei' verso altre regioni ed altri paesi e favorire il loro ...

Il piano del governo contro la fuga dei cervelli Today.it

Prolungamento delle agevolazioni fiscali per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico che trasferiscono la residenza in Italia ...La classifica delle migliori pizzerie in Europa pullula di nomi e cognomi italiani. Tra questi anche cittadini che hanno lasciato i patri confini anni or sono e, anche miscelando gusti e sapori, hanno ...