Frosinone | Grosso | «Abbiamo fatto qualcosa di strepitoso | ma vogliamo finire la stagione al meglio»

(Di venerdì 5 maggio 2023) Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie B contro il Pisa Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «I ragazzi stanno bene,festeggiato, ci siamo goduti la festa con tanta felicità. Stiamo assaporando la gioia di una vittoria condivisa, che è ancora più bella. Ma ci siamo rimessi sotto a lavorare per presentarci a Pisa da squadra che siamo stati e checontinuare a essere. La partita che affrontiamo è difficile, avremo di fronte un avversario che avrebbe dovuto trovarsi in una posizione differente. Sta attraversando qualche difficoltà ma ha interpreti in grado di poter fare gare vere e toste in ogni momento della. Conosciamo bene queste ...

Allenatore :. Dove vedere la partita in TV e streaming L'incontro Pisa -, valido per la trentaseiesima giornata di Serie B 2022/2023, verrà trasmesso da Dazn, sia sull'app che sul ...Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie B contro il Pisa Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "I ...Dall'altro lato come detto arriva unche ha piazzato la terza promozione in Serie A della propria storia. Un cammino netto quello della squadra di, concluso con la vittoria mai in ...

Alla vigilia del match contro il Pisa, Fabio Grosso, tecnico del Frosinone neopromosso in Serie A, ha dichiarato in conferenza stampa: "I ragazzi.La partita Pisa - Frosinone di sabato 6 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36a giornata di Serie B ...