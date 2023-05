Fringe Benefit | esenzioni fino a 3 000 euro per dipendenti con figli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Rimborso previsto per le utenze domestiche. Nel 2022 la spesa complessiva è stimata a 142 milioni di

Sulla detassazione deifino a tremila euro, c'è l'ok dell'Associazione nazionale costruttori edili. Fa discutere l'estensione dei contratti a termine da uno a due anni, e dei voucher ...... il taglio al cuneo fiscale da 4 miliardi ; l'innalzamento deia 3mila euro per i lavoratori con figli. Abbonati per leggere anche Osservatori FTSE MIB 26.989 +1,19% Eur/Usd 1,1027 +0,...... denominato 'Supporto per la formazione e il lavoro', il nuovo taglio del cuneo fiscale di ulteriori 4 punti da luglio a dicembre e l'innalzamento del tetto di esenzione deia 3mila ...

Rimborso previsto per le utenze domestiche. Nel 2022 la spesa complessiva è stimata a 142 milioni di euro Il Decreto lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri il primo maggio, prevede la riconferma ...Il decreto lavoro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi, 5 maggio. Composto da 45 articoli, prevede tra l’altro l’avvio dell’Assegno di Inclusione, il nuovo taglio del cu ...