Frattamaggiore | grave 20enne investita durante festeggiamenti scudetto Napoli

Leggi su 2anews

(Di venerdì 5 maggio 2023) La ragazza sarebbe statamentre si trovava in compagnia di altre tre persone,per lodel. Una ragazza di 20 anni è stata ricoverata all’ospedale di, nel Napoletano, in codice rosso con trauma cranico ed emorragia celebrale, in pericolo di vita. Sarebbe stata, mentre si