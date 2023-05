Francigena Fidenza Festival dal 18 al 21 maggio

(Di venerdì 5 maggio 2023) Quattro giorni di storia, incontri, visite guidate, approfondimenti con ospiti, camminate. Per il terzo anno consecutivo, dal 18 al 21torna il, con il claim “La bella Via dell’Europa”, che vuole rappresentare l’itinerario culturale del Consiglio d’Europa. Ilè organizzato dal Comune di, con la direzione artistica di Pirene Comunicazione e il patrocinio dell’Università di Parma e della Diocesi di, e in collaborazione con AEVF – Associazione Europea delle vie Francigene; Destinazione Turistica Emilia; Terre di Verdi. Sono oltre 50 gli appuntamenti previsti per l’edizione 2023 e comprendono il divertimento formato famiglia, le passeggiate, i momenti culturali, i dibattiti con la presenza di esponenti di livello ...

