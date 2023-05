Francesi frignoni sui migranti | l' attacco all' Italia fa esplodere il caso

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Iarrivano anche in Francia. Certo, non sono i 42mila sbarcati negli ultimi quattro mesi in, ma qualcuno di loro, nonostante i controlli, riesce a superare il confine e a raggiungere Mentone, la città a solo undici chilometri da Ventimiglia. Per il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, non nuovo a "sparate" contro l', è colpa di «Meloni, che guida un governo di estrema destra scelto dagli amici di Le Pen, incapace di risolvere i problemi migratori per cui è stata eletta». Darmanin accusa esplicitamente il nostro Paese di essere la causa delle difficoltà migratorie nel sud della Francia: «Meloni è come Le Pen, dice "vedrete questo, vedrete quello", e quello che vediamo è che l'sta vivendo una grave crisi migratoria, c'è un vizio nell'estrema destra, che è quello di mentire alla ...