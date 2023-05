Francesco Fortunato | “35 km esclusa? Noi atleti non contiamo niente Per le medaglie devo migliorare”

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023)ha trionfato nella 10 km internazionale di marcia andata in scena domenica scorsa a Madrid. Il pugliese si è distinto nella capitale spagnola, tagliando il traguardo con il tempo di 38:56 e lasciandosi alle spalle tre avversari di lusso come il brasiliano Caio Bonfim, l’ecuadoriano David Hurtado e Massimo Stano (Campione Olimpico della 20 km e Campione del Mondo della 35 km). L’azzurro è stato ospite di Athletics2u, la tramissione di Sport2u, la web tv di OA Sport.ha commentato il suo successo in terra iberica: “Mi aspettavo quella prestazione, ma non mi aspettavo di vincere la gara. Pensavo di fare quel tempo, ma non pensavo che si vincesse con quel tempo e quindi è stato semi-inaspettato. Ho espresso al meglio il mio valore in quella giornata, con le mie caratteristiche, ma ...