FOTO | GUNTHER in Italia sul lago di Como per la sua luna di miele

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 5 maggio 2023) Come vi abbiamo riportato, l’Intercontinental Championsi è sposato qualche giorno fa con l’ex NXT UK Jinny. Per la lorodihanno scelto l’e in particolare suldidove stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza. L’austriaco ha pubblicato alcunesui propri profili social dove lo so si vede in grande forma ed in pieno relax. Il campione non sarà impegnato domani a Backlash in quel di Porto Rico, mentre è possibile la sua presenza a Raw il prossimo lunedì, puntata a partire dalla quale saranno effettivi i nuovi roster WWE a seguito del Draft. Qui sotto leinBELLApic.twitter.com/gszsDEMWSc—...