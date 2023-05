Forza Napoli | bravo Napoli | Berlusconi celebra lo scudetto

... arriva con un cinguettio: "Una gioia immensa,sempre" . Il 73enne imprenditore e produttore capitolino ha ringraziato i tifosi che hanno assistito con lui al San Paolo a Udinese - ..."Una nuova data da ricordare, una nuova gioia per la città, per la gente, per la storia. Grazie a tutti voi ragazzi!". Così i figli di Maradona , che gestiscono l'account Instagram ufficiale della stella argentina, hanno deciso di ringraziare gli azzurri che questa sera, pareggiando contro l'Udinese ..."Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti, complimenti, complimenti. Una città incredibile che trascina anche noi dentro la sua gioia. Quindi anche noi diciamo:, bravo, avanti tutta, questo deve essere l'inizio di una grande storia di vittorie! I napoletani, davvero, se lo meritano e noi siamo tutti con loro. Evviva, evviva, evviva! E lo ...

Napoli Campione d’Italia, ADL esulta: “Una gioia immensa! Forza Napoli per Sempre” Tutto Napoli

"Una città incredibile che trascina anche noi dentro la sua gioia. Quindi anche noi diciamo: Forza Napoli, bravo Napoli, avanti tutta, questo deve essere l’inizio di una grande storia di vittorie!", ...Questa deve rimanere una festa, facciamo vedere al mondo intero quant’è bella la città e come sappiamo festeggiare. Sono contento, abbiamo aspettato 33 anni! Grazie Diego, perché c’è pure la mano sua.