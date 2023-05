Forum Civica al Monastero di Camaldoli per riflettere sui valori che la guidano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Si terrà il 10, 11 e 12 maggio presso ildi, in provincia di Arezzo, l'evento ': uno sguardo aietici, morali e civici chela Pubblica amministrazione' ...

Si terrà il 10, 11 e 12 maggio presso il Monastero di Camaldoli, in provincia di Arezzo, l'evento ': uno sguardo ai valori etici, morali e civici che guidano la Pubblica amministrazione' patrocinato dal Parlamento europeo, dalla Regione Toscana e dal Comune di Poppi. L'evento, ...... riparte l'esperienza di ' Facciamo eleggere ', la campagna promossa dalDisuguaglianze e ... sostenuto da Partito Democratico, Sinistra Italiana - Europa Verde e una lista) e sei sono ...... 11 e 12 maggio presso il Monastero di Camaldoli, in provincia di Arezzo, l'evento ": uno sguardo ai valori etici, morali e civici che guidano la Pubblica amministrazione" patrocinato dal ...

Forum Civica al Monastero di Camaldoli per riflettere sui valori che ... Adnkronos

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Si terrà il 10, 11 e 12 maggio presso il Monastero di Camaldoli, in provincia di Arezzo, l’evento ‘Forum Civica: uno sguardo ai valori etici, morali e civici che guidano la ...La campagna promossa dal Forum Disuguaglianze e diversità e da "Ti Candido" sosterrà candidati con competenze e professioni differenti: tra di loro tre donne e sei under 40, distribuiti in sette regio ...