(Di venerdì 5 maggio 2023) Mauroda una parte, Francescodall’altra:deiche propone un derby italiano, un’evenienza veramente rara nella storia del pugilato. Eppure non è unica, in questa riunione che prevede anche un grande sottoclou e che inizierà alle ore 20:30. Con questo sono quattro i confronti tutti italiani per una cintura continentale. Nel 1945 Ermanno Bonetti sconfisse Gino Bondavalli ancora nei. Nel 1976, invece, Elio Cotena contese con successo a Nevio Carbi (in trasferta, a Trieste, dato che era, ed è, di Napoli) questa cintura. Infine, nel 1987, Valerio Nati mise KO in sette riprese Vincenzo Limatola e proseguì quella che sarebbe stata una scalata a tinte iridate., Mondiali: sorteggiati i ...

A contenderselo (diretta televisiva su Dazn) saranno due italiani, Mauro(17 - 0 - 2, 7 ko) e Francesco(16 - 1 - 2, 3 ko) che a novembre del 2021 si sono già affrontati per la corona ...... Simona Salvatori vs Johanna Wonyou (titolo europeo pesi gallo) A seguire, Stephanie Silva vs Mailys Gangloff (titolo europeo pesi supermosca) Intorno alle 23:00, Maurovs FrancescoIl matchè il main event della 'Tivoli Boxing Night' organizzata da Opi Since 82, che ha in cartellone tre incontri per dei titoli europei. Oltre a quello per la corona continentale ...

Forte-Grandelli oggi, Europeo boxe pesi piuma 2023: orario, dove vederlo in tv, programma, streaming OA Sport

Una card unica nel suo genere, con tre cinture europee in palio. Il main event della serata è l’atteso rematch tra Mauro Forte (17-0-2, 7KO) e Francesco Grandelli (16-1-2, 3KO) valido per il Titolo ...Domani al Palasport di Tivoli c'è un match di pugilato da non perdere, che metterà in palio il titolo europeo dei pesi piuma, attualmente vacante. (ANSA) ...