Formula 1 - Brad Pitt in pista nel weekend di Silverstone

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 5 maggio 2023)in, al volante di una1, al GP di? No, per fortuna. Il circus è certamente votato alla spettacolarizzazione delle proprie attività, ma non si arriverà a tanto. L'attore statunitense sarà effettivamente insul circuito inglese, in concomitanza con ildel GP di Gran Bretagna, ma le cose sono nettamente diverse da come erano state spiattellate sul web. Cosa faràscenderà davvero ine lo farà con il supporto tecnico del team Mercedes. Si calerà nell'abitacolo di una2 opportunamente modificata per assomigliare a una F.1, sulla quale sarà anche montata una speciale telecamera in grado di catturare ...