Foglie di alloro e sale | il mix che vale oro! Mia nonna mi ha insegnato ad usarlo così!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ile ledisono spesso utilizzati in cucina per insaporire qualsiasi tipo di ricetta. Tuttavia possono essere utili anche in tanti altri momenti della vita. Questi ingredienti naturali possono essere utilissimi per fare in modo di non utilizzare più i prodotti chimici sul mercato che possono essere sia costosi che dannosi. Infatti usando questi ingredienti naturali è possibile ottenere gli stessi risultati che possono dare i prodotti in commercio sugli scaffali dei supermercati. Anzi, forse i risultati potrebbero essere addirittura migliori! Utilizzarli permetterà di non danneggiare l’ambiente e la salute e anche di risparmiare un po’ di soldini. Quindi con ledie ilè possibile risolvere più di un problema casalingo. Dopo aver utilizzato questo ...