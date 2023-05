Fisica | Ipac approda in Italia | a Venezia esperti mondiali di particelle e sorgenti di luce

(Di venerdì 5 maggio 2023) E' la prima volta per il nostro Paese, 1500 scienziati da 50 Paesi di tre continenti e 100 industrie parleranno di acceleratori di: servono anche a medicina, energia e ambientefinalmente anche inl’International Particle Accelarator Conference che vede la città diospitare il più importante evento internazionale dedicato alle macchine più potenti mai realizzate per indagare i segreti della materia e di cui l’esempio più famoso è Lhc, il superacceletatore del Cern di Ginevra. Dalle tecnologie dei futuri acceleratori e che cosa potremo scoprire con queste super machine per la scienza a come realizzare acceleratori di piccole dimensioni e a costi ridotti per consentire il loro facile utilizzo per le terapie negli ospedali, sono solo alcuni dei grandi temi che saranno al centro ...

