FIFA 23 | Youssef En-Nesyri POTM di aprile de LaLiga

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 5 maggio 2023) E’En-ildide! Disponibile su FUT la sua card con valutazione 89 che come da tradizione potrà essere ottenuta completando la relativa SBCEn-, jugador del @SevillaFC ha sido galardonado como el Jugador del Mes de abril #23 #FUT pic.twitter.com/CJbopytgO9— EA SPORTSESP (@EASPORTSEsp) May 5, 2023 SBCEn-Sfide da completare: 1 Scadenza: 5 giugno Min. 1 giocatore/i proveniente/i da:Santander Valutazione squadra min.: 84 Clicca qui per alcune possibili soluzioni Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di ...