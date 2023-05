(Di venerdì 5 maggio 2023) Scopriamo insieme come completare l’to( per un bug appare al momento come *Y23 S6GROUP) ed ottenere le cardditoNumero di sfide da completare: 12 Scadenza: 12 maggio Premio finale: 1x Squadra della stagione (Non scambiab. + 1x Squadra della stagione (Non scambiab. 1 completamento SCR aggiornamento bronzo primeCompleta la SCR aggiornamento bronzo prime 1 volta.1x 81+ TWO RARE GOLD PLAYERS PACK Non scambiab. 1 completamento SCR aggiorn. argento prime PECompleta la SCR aggiornamento argento prime 1 volta.1x 1250 XP 1 ...

Fifa 23 Obiettivo Craft to Glory: Mitoma e Palhinha TOTS FUT Universe

La campagna Team of the Season di FIFA 23 Ultimate Team prosegue con la presentazione ufficiale della Squadra della Stagione della Premier League.Numero di sfide da completare: 12 Scadenza: 12 maggio Premio finale: 1x Squadra della stagione (TOTS) Palhinha Non scambiab. + 1x Squadra della stagione (TOTS) Mitoma Non scambiab.