Fiction Rovelli | ecco come funziona la macchina del pacifismo antioccidentale

(Di venerdì 5 maggio 2023) Osservando Carlosi ha l’impressione di aver a che fare con un poseur, con un uomo che ha deciso di calarsi nel ruolo di “scienziato umanista”, un po’ Albert Einstein e un po’ Bertrand Russell. Il suooltranzista, che dal palco del “concertone” del Primo Maggio lo ha spinto a tuonare contro i “piazzisti della morte”, è il reflusso di una militanza nella sinistra radicale mai del tutto digerita., infatti, non ha mai abbandonato la redazione di Radio Alice né il Movimento del ’77. Ignoranza o malafede? I suoi interventi pubblici sulla guerra in Ucraina e la storia contemporanea sono delle ammutolenti esibizioni di demagogia e ignoranza. Una villania intellettuale compiaciuta di se stessa perché stolidamente convinta di essere “dalla parte giusta”.si dice contro la guerra, ...

