Fiat - La prima foto della 600

(Di venerdì 5 maggio 2023) La600 è statagrafata su strada con qualche mese d'anticipo rispetto al debutto: quella che vi mostriamo qui è laimmagine su strada del modello. Lo scatto, realizzato in Germania e pubblicato in antedall'Ansa, ritrae la nuova B-Suv del marchio torinese senza alcuna camuffatura, mostrandone tutti i dettaglivista laterale. 600, è confermato. Stando alle indiscrezioni raccolte da Quattroruote, il nodo del nome sarebbe stato definitivamente sciolto: la decisione - per quanto le informazioni non siano ancora ufficiali al riguardo - pare sia quella di puntare su "600". Una scelta, si mormora nei corridoi, con cui si intende sottolineare la diversità rispetto alla 500X (di cui questa nuovanon vuole configurarsi come l'erede) e al contempo la parentela con ...

La600 è stata fotografata su strada con qualche mese d'anticipo rispetto al debutto: quella che vi mostriamo qui è laimmagine su strada del modello. Lo scatto, realizzato in Germania e

Il nuovo modello del marchio torinese è stato sorpreso su strada: l'immagine, pubblicata in anteprima dall'Ansa, ne mostra tutti i dettagli della fiancata. Gamma prevalentemente elettrica, lancio in e ...E' stata sorpresa sulle strade tedesche la Fiat 600, la nuova auto della casa torinese che dovrebbe debuttare nel corso del 2023. La vettura è stata fotografata durante dei test su strada in Germania.