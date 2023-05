Feto operato al cervello mentre è ancora nell' utero | è il primo caso al mondo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Per la prima volta alè stato eseguito con successo un intervento chirurgico su unnel grembo materno per trattare una malformazione alpotenzialmente mortale. Al piccolo era stata diagnostica una Malformazione Aneurismatica della Vena di Galeno (VOGM), una rara...

Questa volta non parliamo di elettrodi coltivati nel cervello , ma utilizzando degli ultrasuoni per guidare i chirurghi, unè statoa sole 34 settimane e due giorni di età gestazionale , ...Non si tratta della prima volta che unvieneal cervello in utero, ma non era mai accaduto per questa rara patologia, spiega il The Sun. L'operazione è avvenuta alla 34° settimana di ...

In medicina invasiva è la prima volta che succede ed è successo negli Usa, dove un bambino non ancora nato viene operato al cervello direttamente nell’utero. Grazie a quell’intervento all’avanguardia ...Un feto di 34 settimane è stato operato al cervello direttamente nella pancia della mamma per la prima volta. I medici hanno corretto la malformazione aneurismatica della vena di Galeno, una grave ...