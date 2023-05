Festival di Cannes 2023 | Palma d’oro d’onore a Michael Douglas

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ildinon è ancora iniziato, ma fa già parlare di sé, è stata annunciata infatti laÈ quasi tutto pronto per una nuova edizione deldi, arrivato quest’anno già alla sua 76esima edizione. La manifestazione, che prenderà il via martedì 16, fino a sabato 27 maggio, aprirà i battenti celebrando la straordinaria carriera di. L’attore e produttore cinematografico statunitense riceverà laproprio all’inizio della rassegna cinematografica. Ecco le sue parole. Le parole diAlla notizia del riconoscimento,...

... produzione CSC - Scuola Nazionale di Cinema, premiato a2022 e, ancora, La fornace di ...(visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dopo aver conquistato molti...Il progetto, destinato a un pubblico di tutte le età sarà prodotto da Protagonist Pictures che lo presenterà a eventuali finanziatori e produttori al Mercato deldi. La trama del film ...Il progetto sarà presentato da Black Bear International, che si occuperà anche della distribuzione nel Regno Unito, al Mercato deldi. I primi dettagli del film Elisabeth Moss , oltre ...

Michael Douglas riceverà la Palma d'oro d'onore al festival di Cannes 2023 TGCOM

paolo-benvegnu, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: paolo-benvegnu. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.Organisé dans le cadre du Marché du Film et avec le soutien de la Sacem, « Spot the composer » est conçu pour mettre en relation des professionnels de la musique (compositeurs de musique de film, leur ...