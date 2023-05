Festeggiano il Napoli | aggrediti a Roma | il racconto di una ragazza è agghiacciante

La città è letteralmente esplosa al fischio finale della partita e c'è da immaginare che la festa si protrarrà per giorni e giorni,si è vestita interamente di azzurro. Al traguardo raggiunto ...Brutto episodio avvenuto nel corso della notte a Roma, nei pressi di piazza Bologna . Il tutto è nato dopo il triplice fischio del match tra Udinese eche ha visto il club azzurro dare il via ai festeggiamenti per la vittoria del terzo ...- "Le suore cappuccine 33 ringraziano il Signore per il dono dello scudetto adopo 33 anni". Si legge sull'immagine del profilo Twitter di Suor Rosa Lupoli, monaca cappuccina del monastero S. ...

Napoli, i tifosi festeggiano lo scudetto su una nave azzurra - Il video Open

Brutto episodio avvenuto nel corso della notte a Roma, nei pressi di piazza Bologna. Il tutto è nato dopo il triplice fischio del match tra Udinese e Napoli che ha visto il club azzurro dare il via ai ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...