Festa scudetto | un morto e tre feriti a Napoli - Prefetto Udine | soccorse otto persone nella calca alla Dacia Arena

...ha voluto congratularsi con la società calcistica del Napoli per la vittoria dello, ... "Una città in, una città che se lo meritava, complimenti, complimenti, complimenti" , ha dichiarato ...Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , su Facebook, dopo la vittoria del Napoli del terzo. "Una città in, una città che se lo meritava, complimenti, complimenti, ...Il bilancio del dopo - partita a Udine A Udine, invece, è di otto feriti non gravi il bilancio della calca in campo alla Dacia Arena, alla fine della partitatra Udinese e Napoli. Lo ha riferito il prefetto Massimo Marchesiello. 'Da quanto abbiamo registrato - ha fatto sapere - non si tratta di feriti da scontri o da colluttazione, ma di traumi da ...

Sangue sulla festa scudetto: a Napoli morto 26enne e altri tre feriti, spari nel centro città Fanpage.it

Con l'1-1 sull'Udinese, il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto. Festeggiamenti in varie città, compresa Senigallia dove al Club Napoli si sono radunate circa 200 persone per vedere la partita. Caros ...È Vincenzo Costanzo, 26 anni, residente a Ponticelli e già noto alle forze dell'ordine, il giovane morto nella notte nell'ospedale Cardarelli dopo essere stato ferito ...