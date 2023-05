Festa scudetto | un morto e sette feriti a Napoli | Prefetto Udine | soccorse otto persone nella calca alla Dacia Arena

Dopo 33 anni il Napoli vince il suo terzodella storia e, poco dopo le 22,30 di giovedì 4 maggio, scoppia latanto attesa in città. Migliaia di persone in strada per celebrare il titolo di Campione d'Italia conquistato dalla ...Invece la rete del pareggio di Osimhen regala agli azzurri il tanto attesodopo 33 anni. Da tre postazioni nel centro storico, nei quartieri spagnoli e nello stadio Maradona, il racconto di ...Ladel Napoli , la scorsa notte, è sfociata in tragedia. Un ragazzo di 26 anni è morto all'ospedale Cardarelli dopo essere rimasto ferito, nel capoluogo partenopeo, da colpi di arma da ...

Sangue sulla festa scudetto a Napoli: morto 26enne e altri tre feriti, spari nel centro città Fanpage.it

Osimhen al minuto 52° risponde a Lovric ed è 1-1 al triplice fischio finale e Napoli campione d'Italia. A cinque giornate dal termine del campionato gli azzurri si aggiudicano lo scudetto tricolore, t ...Il gol di Osimhen a Udine regala al Napoli la certezza matematica dello scudetto: il terzo dopo 33 anni - Entusiasmo alle stelle in città - Un poker d'assi alla base del trionfo ...