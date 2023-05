Festa Scudetto | spettacolo a Milano | tantissimi i tifosi in piazza Duomo – VIDEO

(Di venerdì 5 maggio 2023)– Il Napoli e i napoletani hanno potuto finalmente festeggiare lo. Ieri è arrivata la certezza aritmetica del terzo Tricolore della storia del club partenopeo, con festeggiamenti che si sono prolungati per tutta la notte e non solo a Napoli.che sono scesi in strada anche in provincia ma anche fuori regione: è il caso di, dove un folto gruppo di supporters azzurri si sono ritrovati all’ombra del. IlClicca qui per vedere le immagini delladi

...su twitter A Bola Su As Il Clarìn Su La Nacion Il Daily Express Gli eredi di Maradona Sul Mundo Deportivo In Portogallo con O Jogo Olé festeggia loRecord Napoli, Maradona e laAnche ...Sono stati 203 gli accessi nei pronto soccorso di Napoli nella notte di festeggiamenti per la conquista matematica dello. Il dato è fornito dalla Asl Napoli 1 Centro. Dei 203 accessi, 22 sono stati in codice rosso, 75 in codice giallo, 68 in codice verde e 38 in codice bianco. Oltre al decesso per colpi di arma ...Quello del Napoli è unoche premia 18 anni di lavoro fatti in un certo modo, con idee e programmazione : c'erano all'epoca, ci sono ora". Ed ora c'è laall'orizzonte: "Se mi ...

Sangue sulla festa scudetto a Napoli: morto 26enne in agguato di camorra. Altri 3 feriti con arma da fuoco Fanpage.it

Campioni d'Italia! Il Napoli vince lo scudetto a Udine, contro l'Udinese basta un pari. Terzo tricolore, il primo dal 1990, da Diego Armando Maradona. Un'impresa strepitosa firmata Luciano… Leggi ...I festeggiamenti notturni di tutta Napoli per lo scudetto sono stati per larga parte disciplinati ma non sono mancati episodi poco piacevoli come quello che ha riguardato la famosa Fontana ...