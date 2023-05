Festa scudetto | ragazza di 20 anni investita sul marciapiede | è gravissima

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nella notte tra giovedì e venerdì a Casoria laper lodel Napoli si è trasformata in un grave episodio di cronaca. Un'auto è piombata su quattro ragazzi, in giro per festeggiare l'evento. Erano sulnei pressi della caserma dei carabinieri quando sono stati travolti. Una...

Sono in totale 203 i feriti arrivati nei pronto soccorso degli ospedali di Napoli gestiti dall'Asl Napoli 1 durante la notte dei festeggiamenti per lo. Nel totale sono contati anche i 4 coinvolti in quella che sembra una sparatoria, di cui uno è deceduto. La dinamica della morte di Vincenzo Costanzo , 26 anni, già conosciuto dalla polizia, ...Non manca la fantasia ai tifosi del Napoli: nel corso della notte un vascello ha solcato le strade della cittadina di Mugnano per festeggiare lo ...- - > Reuters . Il Napoli conquista il terzoa 33 anni dall'ultimo, grazie al pareggio di Udine. La città esplode di gioia, ma la notte disi macchia di sangue. Un 26enne è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite da ...

Sangue sulla festa scudetto a Napoli: morto 26enne e altri tre feriti, spari nel centro città Fanpage.it

Non è solo la festa dei “malati del pallone” - quelli che sanno a memoria formazioni e punteggi - è la celebrazione di tutti e per tutti, da Forcella alla collina di Posillipo. È il Capodanno privato ...Il Napoli ha vinto matematicamente lo scudetto e subito, ieri sera, si è scatenata la festa dei tifosi anche a Parma. In questo video, carosello di auto a Barriera Repubblica. https://www.gazzettadipa ...