Festa scudetto Napoli | parenti e amici 26enne morto danneggiano pronto soccorso

Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta. Al triplice fischio di Udinese - Napoli i tifosi azzurri esplodono di gioia, invadono il campo della ......su twitter A Bola Su As Il Clarìn Su La Nacion Il Daily Express Gli eredi di Maradona Sul Mundo Deportivo In Portogallo con O Jogo Olé festeggia loRecord Napoli, Maradona e laAnche ...Sono stati 203 gli accessi nei pronto soccorso di Napoli nella notte di festeggiamenti per la conquista matematica dello. Il dato è fornito dalla Asl Napoli 1 Centro. Dei 203 accessi, 22 sono stati in codice rosso, 75 in codice giallo, 68 in codice verde e 38 in codice bianco. Oltre al decesso per colpi di arma ...

Sangue sulla festa scudetto a Napoli: morto 26enne in agguato di camorra. Altri 3 feriti con arma da fuoco Fanpage.it

Milano, 5 mag. (LaPresse) - "La morte dell'uomo, avvenuta nella notte, è assolutamente slegata dai festeggiamenti per lo scudetto". Lo ha detto ai microfoni ...