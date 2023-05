Festa scudetto Napoli | parenti e amici 26enne morto danneggiano pronto soccorso

(Di venerdì 5 maggio 2023), 05 mag. – (Adnkronos) – , probabilmente, hanno danneggiato ildell’ospedale Cardarelli, dove il giovane era stato trasportato e dove è deceduto. Lo fanno sapere i Carabinieri. La vittima, Vincenzo Costanzo, residente nel quartiere di Ponticelli, sarebbe ritenuto vicino al clan camorristico D’Amico, attivo nella zona orientale della città. Sull’omicidio sono in corso indagini volte alla ricostruzione dell’accaduto. Il ferimento sarebbe avvenuto a piazza Volturno, slargo situato lungo corso Garibaldi. Non si esclude che si sia trattato di un agguato, non legato ai festeggiamenti per lodelche hanno caratterizzato la notte in città. Chi ha sparato potrebbe avere piuttosto approfittato del momento di ...

"Fare l'inviato è un duro lavoro... Ma qualcuno deve pur farlo". Scherza così su Twitter l'account ufficiale di Dazn Italia. Per ladi ieri sera del Napoli il servizio di streaming ha inviato il giornalista Alessio De Giuseppe nello spogliatoio della squadra partenopea. La gioia incontenibile dei ragazzi di Luciano ...Il Napoli ha conquistato il terzodella sua storia e la triplice fischio è scattata lain tutta Italia Il Napoli ha conquistato il terzodella sua storia e la triplice fischio è scattata lain tutta Italia. Unache si è trasformata in tragedia con tre feriti e ...... vista anche la forte rivalità degli ultimi anni (acuita dal gemellaggio della curva napoletana con quella serba dello Stella Rossa) non tutti si sono goduti la. Il Napoli vince lo, ...

L’ episodio del 26enne ferito a colpi d’arma da fuoco e morto nella notte all’ospedale Cardarelli è ”assolutamente slegato, non connesso ai festeggiamenti” per lo scudetto del Napoli. Ad affermarlo il ...Ieri i giocatori del Napoli hanno seguito Lazio-Sassuolo, ma al termine del match non è scoppiata la festa. C'era grande attesa per la gara Lazio-Sassuolo. La bottiglia di champagne era pronta nel… Le ...