Festa scudetto Napoli | Marisa Laurito rinuncia allo spogliarello

(Di venerdì 5 maggio 2023) «Ma quale? Non ho l'età. Sotto sotto al vestito certo che sarò nuda». Così, emozionatissima per la conquista delloda parte...

Tra i temi della puntata: laa Napoli per la vittoria delloe le polemiche del primo maggio per la decisione del Consiglio dei Ministri di approvare il Dl Lavoro proprio nel giorno ......adai fuochi d'artificio. ' Ora scendo in piazza per la pizza ' ha aggiunto, e infine ha intonato una canzone dedicata a Osimhen . Pure i vip sono pazzi di gioia per la vittoria dello...Dopo la notte diseguita al pari di Udine che ha consegnato al Napoli il suo terzo, i tifosi non sono stanchi di celebrare l'impresa degli azzurri di Luciano Spalletti , rientrata in città. Segui la ...

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Il Napoli è stata la mia prima squadra, sono felice per la città, ma mi dispiace per quanto successo perché in una serata di festa purtroppo c'è qualcuno che ha perso la vita" ...