Festa scudetto | investe un carabiniere durante il blocco di circolazione

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, in via Bracco, nel centro di Napoli, due giovani di 18 e 20 anni a bordo di uno scooter, nel tentativo di fare inversione di marcia per allontanarsi da unallaimposto dai carabinieri, hanno investito uno dei militari. Per ilcinque giorni di prognosi. Stessa prognosi per il centauro alla guida, risultato sprovvisto di patente e con veicolo privo di assicurazione. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ecco chi… Napoli campione, sparatoria durante la: morto un ragazzo di 26 anni, tre feriti Napoli campione d'Italia: da Kvara e Osimhen al Maradona, tutti i protagonisti del ...All'1.30 a Casoria, in via Pio XII, una Fiat Stilo è finita sul marciapiedi davanti alla caserma dei carabinieri travolgendo quattro persone che stavano passeggiando durante ladel Napoli . L'uomo alla guida ha abbandonato l'auto per fuggire a piedi. Analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari hanno rintracciato e denunciato il ...Le indagini dei Carabinieri sono ancora in ...

Sangue sulla festa scudetto a Napoli: morto 26enne e altri tre feriti, spari nel centro città Fanpage.it

Notte di festa a Napoli per la vittoria del terzo scudetto ma anche notte di cronaca nera: il bilancio è di 1 morto, una ragazza di 20 anni in fin di vita ...Il Napoli ha vinto lo scudetto pareggiando a Udine 1-1. Grande festa in città, ma scontri e feriti. La gioia di Luciano Spalletti: «Dedicato a mio fratello e alla ...