Festa scudetto | il prefetto Palomba | «l’uccisione dell’uomo è slegata rispetto ai festeggiamenti»

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’Agenzia Agi riporta il computo dei feriti dopo laandata avanti per tutta la notta a Napoli. Negli ospedali sono arrivato oltre 200 feriti. Fra loro anche 4 feriti da arma da fuoco, di cui uno è deceduto. Diversi poi i feriti da arma bianca e dallo scoppio di petardi. Di seguito il testo dell’agenzia: “Sono 203 i feriti arrivati nei pronto soccorso degli ospedali di Napoli gestiti dall’Asl Napoli 1 durante la notte deiper lo. In questo computo ci sono i 4 coinvolti in quella che sembra una sparatoria, di cui uno è deceduto. Dei 203, 38 erano codici bianchi, 65 Verdi, 75 gialli e 22 rossi”. E ancora: “Oltre ai 4 colpiti da proiettili, ci sono persone con ferite da coltello, persone con ferite alla mano per scoppio di petardi, persone con lussazioni di spalle, persone con ...

La grande, certo: il terzo vinto dal Napoli di Luciano Spalletti. Ma a Udine, subito dopo il fischio finale, si è scatenato l'inferno. I tifosi del Napoli infatti hanno invaso il campo.

