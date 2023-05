Festa Scudetto

(Di venerdì 5 maggio 2023) Questa notte rimarrà impressa nella storia e nella mente di tutti i tifosi napoletani. 33 anni dopo il Napoli torna sul tetto d’Italia e lo fa in grande stile. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno dominato la Serie A in lungo e in largo, non dando mai l’impressione che qualcuno alle loro spalle potesse realmente attaccare il primato.NapoliA cinque giornate dal termine del campionato, i partenopei sono già Campioni d’Italia matematicamente e da ieri sera in tutto il mondo è impazzita laazzurra. Ad ogni latitudine i tifosi del Napoli hanno festeggiato il meritatoe in particolare a Napoli si è assistito a scene divero e proprio. Il Napoli pareggia a Udine: lain città Al termine del match contro l’Udinese di ieri sera, milioni di tifosi sono ...

Dopo la notte diseguita al pari di Udine che ha consegnato al Napoli il suo terzo, i tifosi non sono stanchi di celebrare l'impresa degli azzurri di Luciano Spalletti , il cui rientro in città è ...Proprio in quel momento è arrivata l'ufficialità di quel traguardo che Napoli attendeva da 33 anni: l'1 - 1 sul campo dell'Udinese vale per la squadra di Luciano Spalletti il terzodella ...(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) Il giorno dopo laper il Napoli si fa la conta dei feriti. Purtroppo un ragazzo è deceduto a seguito di una sparatoria. Il prefetto Palomba ha ...

'E' stata la mia prima squadra da bambino, sono felice per la città', dice il ministro per lo Sport ROMA (ITALPRESS) - 'Il Napoli è stata la ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...