Festa Scudetto | dal lungomare ai Quartieri | Napoli tutta in strada

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈina celebrare la vittoria del terzo. A Mergellina, sul, migliaia di persone camminano festose, sventolando bandiere e accendendo i bengala rossi che illuminano la notte di. Invase le strade di tutti idel centro, in particolare alla Sanità e a Forcella, ma dalla fine della partita di Udine fuochi d’artificio sono accesi praticamente ovunque. A festeggiare sulanche migliaia di turisti che si uniscono ai cori per lo, ma anche per Maradona il cui volto appare su tante delle bandiere scelte per la. Una vasta area del centro è zona rossa, vale a dire off limits per auto e moto, un divieto che viene generalmente ...