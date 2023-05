Festa Scudetto a Napoli | Vincenzo muore a 26 anni | danneggiato ospedale

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiamavaCostanzo, 26, residente a Ponticelli, già noto alle forze dell’ordine l’uomo deceduto all’Cardarelli didopo essere stato ferito la scorsa notte – durante i festeggiamenti per lodel– in piazza Volturno. Dopo la notizia del decesso, persone ritenute vicine alla vittima hannoil pronto soccorso del Cardarelli. Nella stessa piazza dove è stato colpito Costanzo sono rimaste verosimilmente ferite altre tre persone. All’Pellegrini è arrivata una donna di Portici, in provincia di, di 26. Era ferita alla caviglia, verosimilmente da colpo d’arma da fuoco. Dimessa, con 10 giorni di prognosi. ...

Ecco chi… Napoli campione, sparatoria durante la: morto un ragazzo di 26 anni, tre feriti Napoli campione d'Italia: da Kvara e Osimhen al Maradona, tutti i protagonisti del ...All'1.30 a Casoria, in via Pio XII, una Fiat Stilo è finita sul marciapiedi davanti alla caserma dei carabinieri travolgendo quattro persone che stavano passeggiando durante ladel Napoli . L'uomo alla guida ha abbandonato l'auto per fuggire a piedi. Analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari hanno rintracciato e denunciato il ...Le indagini dei Carabinieri sono ancora in ...

Sangue sulla festa scudetto a Napoli: morto 26enne e altri tre feriti, spari nel centro città Fanpage.it

Notte di festa a Napoli per la vittoria del terzo scudetto ma anche notte di cronaca nera: il bilancio è di 1 morto, una ragazza di 20 anni in fin di vita ...Il Napoli ha vinto lo scudetto pareggiando a Udine 1-1. Grande festa in città, ma scontri e feriti. La gioia di Luciano Spalletti: «Dedicato a mio fratello e alla ...