Festa scudetto a Napoli | morto un ragazzo di 26 anni

(Di venerdì 5 maggio 2023). Si registra purtroppo undurante i festeggiamenti per la vittoria dello. Un giovane di soli 26è deceduto dopo le gravi ferite riportate a seguito di esplosione di colpi d’arma da fuoco. Ilè deceduto all’ospedale Cardarelli dove era stato trasportato. In totale sono quattro le persone rimaste L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Il 'juorno buono' è il 4 maggio 2023, l'uomo che fa esplodere laè ovviamente Victor Osimhen , il volto del primosenza Diego Armando Maradona . In strada si riversano centinaia di ...Scoppia lain campo ma soprattutto negli spogliatoi della Dacia Arena. Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia e parte latra i calciatori che si scatenano al rientro dal campo di gioco. Dall'account ufficiale instagram del club, le immagini della celebrazione degli azzurri, che solo domani torneranno a Napoli.Un'esplosione di gioia per lotanto atteso del Napoli nel luogo che è diventato una tappa ... Solo allora laè esplosa. Salendo dalla centralissima via Toledo e inerpicandosi lungo i ...

Il gol del pareggio ha significato la matematica certezza della vittoria dello scudetto e la festa dei tifosi napoletani che hanno invaso il lungomare di Pesaro. Auto e scooter hanno bloccato il lato ...Cresce ancora l'offerta del nostro quotidiano on line, il più seguito sul Napoli, che non poteva mancare sulla nuova piattaforma ...