FESTA NAPOLI LIVE | il rientro in città e i tifosi in estasi | atterrato l'aereo | in migliaia ad accoglierlo FOTO e VIDEO

Tra i temi della puntata: laper la vittoria dello scudetto e le polemiche del primo maggio per la decisione del Consiglio dei Ministri di approvare il Dl Lavoro proprio nel giorno ...Ha detto dal terrazzo di casa saltellando e sventolando la sciarpa del. Alle sue spalle la città illuminata adai fuochi d'artificio. ' Ora scendo in piazza per la pizza ' ha aggiunto, e ...Dopo il pareggio di ieri sera trae Udinese, gli azzurri hanno vinto lo scudetto ed i tifosi stanno festeggiando per le strade Dopo il pareggio di ieri sera trae Udinese, gli azzurri hanno vinto lo scudetto ed i tifosi stanno festeggiando per le strade del capoluogo campano dalla scorsa notte. Ecco ...

Napoli: spari nella festa scudetto, un morto e 3 feriti. Il prefetto: 'Fatto slegato dai festeggiamenti' Agenzia ANSA

Si chiamava Vincenzo Costanzo, 26 anni, residente a Ponticelli, già noto alle forze dell'ordine l'uomo deceduto all'ospedale Cardarelli dopo essere stato ferito la scorsa notte - durante i festeggiame ...(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Il Napoli è stata la mia prima squadra, sono felice per la città, ma mi dispiace per quanto successo perché in una serata di festa purtroppo c'è qualcuno che ha perso la vita" ...