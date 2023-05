(Di venerdì 5 maggio 2023)dagli studi di DAZN ha espresso la sua opinione riguardo l’stagionale di, ma con uno sguardo alla finale diSTAGIONALE – Ciroha parlato così degli obiettivi stagionali delle dueesi: «Seraggiunge l’della qualificazione inLaegue hanno fatto un ottimo, se non lo raggiungono non significa che hanno fallito. Il fallimento sportivo non esiste, anche perché poi una delle due magari arriva in finale con la possibilità di vincere».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

... Diego Armando Maradona, anche se in quella squadra c'erano altri ragazzi mica male, come, ... La seconda è che le sue principali rivali, l'e il Milan, rinunciano forse in anticipo all'...Così l'ex difensore del Napoli Ciro, opinionista di Dazn, ha commentato l'1 - 1 del Napoli ... L'tramite il proprio canale twitter, ha recapitato il messaggio di complimenti per il ...... il 16 febbraio Valerio Staffelli si era recato a Cento, in provincia di, alla ricerca di ...2016 ha ricevuto il premio storico di Striscia per l'insulto omofobo rivolto al collega dell'...

Ferrara: «Inter e Milan obiettivo Champions League, ma in finale…» Inter-News.it

Lunedì 8 maggio dalle ore 9:00 alle ore 16:30 si verificheranno interruzioni dell'energia elettrica a causa di lavori sugli impianti. E' quanto comunicato ...Il Napoli è di nuovo Campione d'Italia. Una attesa spasmodica che viene spezzata dopo ben 33 anni, con un trionfo firmato dai ragazzi allenati da mister Luciano Spalletti che va a portare a 3 il compu ...