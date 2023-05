(Di venerdì 5 maggio 2023) COMO – Un uomo di 62 anni questo pomeriggio ha ferito lievemente la ex compagna 32enne con un colpo di pistola, poi si èto incon ledi sei e otto anni. Quando i carabinieri hanno cercato di entrare nell’appartamento, l’uomo si è tolto la vita con la stessa arma. Ecco la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Accoltellato a scuola un ragazzo quindicenne, é accaduto in Sardegna La triste storia di Fatima: suicida a 18 anni, era incinta Napoli, festa per lo scudetto macchiata da violenza: un morto e quattro feriti da colpi di arma da fuoco Morte Totò Riina: parla la sorella di Giovanni Falcone Sofiya Melnyk: tutta la verità all’interno di 5 computer? Bomba esplode sotto l’auto di un carabinire a Bari

Un uomo di 62 anni questo pomeriggio ha ferito lievemente la ex compagna 32enne con un colpo di pistola, poi si è barricato in casa con le figlie di sei e otto anni. Quando i carabinieri hanno cercato ...Un uomo di 62 anni questo pomeriggio ha ferito lievemente la ex compagna 32enne con un colpo di pistola, poi si è barricato in casa con le figlie di sei e otto anni. Quando i carabinieri hanno cercato ...Terrore a Inverigo, in via Roma. Un uomo di 62 anni si è presentato intorno alle 16.30 a casa della ex compagna 32enne. Dalle prime informazioni tra i due sarebbe nata una lite. L'uomo ha estratto una ...

Ferisce la ex, si barrica in casa con le figlie e si uccide Agenzia ANSA

(mi-lorenteggio.com) Inverigo, 5 maggio 2023 – Nel pomeriggio di oggi, in via Roma, un uomo di 62 anni ha ferito lievemente la ex compagna 32enne con un colpo di pistola, dopo una lite degenerata in v ...Un uomo di 62 anni questo pomeriggio ha ferito lievemente la ex compagna 32enne con un colpo di pistola, poi si è barricato in casa con le figlie di sei e otto anni. (ANSA) ...